Однак є простий рецепт, завдяки якому оладки виходять смачними, пишними та ніжними, пише 24 Канал з посиланням на UA.Новини. Готуйте одразу подвійну порцію, бо вони ідеальні!
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Як приготувати пишні оладки без дріжджів
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– півлітра кефіру середньої жирності;
– 1 столова ложка цукру;
– щіпка солі;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 куряче яйце;
– рослинна олія.
Приготування:
- Кефір перелийте в місткість для НВЧ (мікрохвильове випромінювання) і трохи прогрійте його. При такому підході тісто вийде якіснішим.
- Перелийте його у робочу миску. З'єднайте кефір із цукром, сіллю та курячим яйцем. Маса має вийти однорідною.
- Від усього борошна відокремте велику ложку та відкладіть її убік. Решту просійте і додайте до складу тіста.
- Соду всипте в борошно і введіть до інших продуктів.
- Доведіть до однорідного стану та відставте тісто на 15 хвилин. Після цього сміливо починайте смаження на добре прогрітій сковорідці з олією.
Готово!
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