Однако есть простой рецепт, благодаря которому оладьи получаются вкусными, пышными и нежными, пишет 24 Канал со ссылкой на UA.Новости. Готовьте сразу двойную порцию, потому что они идеальны!
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Как приготовить пышные оладьи без дрожжей
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов муки;
– пол-литра кефира средней жирности;
– 1 столовая ложка сахара;
– щепотка соли;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 куриное яйцо;
– растительное масло.
Приготовление:
- Кефир перелейте в емкость для СВЧ (микроволновое излучение) и немного прогрейте его. При таком подходе тесто получится более качественным.
- Перелейте его в рабочую миску. Соедините кефир с сахаром, солью и куриным яйцом. Масса должна получиться однородной.
- От всей муки отделите большую ложку и отложите ее в сторону. Остальные просейте и добавьте в состав теста.
- Соду всыпьте в муку и введите к остальным продуктам.
- Доведите до однородного состояния и отставьте тесто на 15 минут. После этого смело начинайте жарку на хорошо прогретой сковородке с растительным маслом.
Готово!
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