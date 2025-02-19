В последнее время рецепты этого блюда быстро распространяются Сетью – его оценили уже много людей, а некоторым он совсем не понравился. 24 Канал со ссылкой на TikTok @katya_rybalka предлагает приготовить японский омлет и вам, чтобы сделать собственный вывод!

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Японский омлет – рецепт

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 100 миллилитров воды;

– соевый соус;

– зеленый лук.

Как приготовить японский омлет: смотрите видео

Приготовление:

Легко взбейте яйца. Добавьте кипяток и снова перемешайте.

Снимите с яичной массы пенку, образовавшуюся, и накройте сосуд пищевой пленкой. Проткните ее зубочисткой.

Поставьте варить омлет на водяную баню на 10 – 12 минут.

Сверху полейте готовое блюдо соевым соусом, порежьте на кусочки и присыпьте зеленым луком.

Приятного аппетита!

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