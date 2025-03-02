Останній день Масниці – ідеальний час для їх приготування. Рецептом ажурних дріжджових млинців ділиться 24 Канал з посиланням на українського шефа Володимира Ярославського.

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Ажурні млинці від Ярославського

Час: 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порції: 1 (приблизно 12 штук)

Інгредієнти:

– 500 грамів теплого молока;

– 15 – 20 грамів дріжджів;

– 210 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 40 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 40 грамів рослинної олії.

Приготування:

У половину ледь теплого молока додайте цукор і дріжджі, перемішайте вінчиком. Дайте 10 хвилин постояти, щоб активувались дріжджі.

Додайте у суміш борошно, дрібку солі й перемішайте – має вийти консистенція сметани.

Далі додайте другу частину молока і яйця, олію, перемішайте та накрийте рушником. Суміш поставте в тепле місце на 30 – 40 хвилин, щоб вона " виросла".

Тоді розігрійте пательню і за допомогою серветки змастіть її олією.

Обережно наберіть ополоник "піни", яка утворилась з тіста, але не перемішуйте суміш.

Налийте тісто на пательню і сильно нахиляючи розподіліть піну по пательні. Готуйте на середньому вогні.

Коли одна сторона готова, переверніть млинець за допомогою дерев'яної шпажки. Продовжуйте робити так, поки тісто не закінчиться.

Їжте одразу гарячими з ароматним варенням, джемом або ягодами.

Смачного!

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