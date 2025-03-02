Останній день Масниці – ідеальний час для їх приготування. Рецептом ажурних дріжджових млинців ділиться 24 Канал з посиланням на українського шефа Володимира Ярославського.

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Ажурні млинці від Ярославського

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порції: 1 (приблизно 12 штук)

Інгредієнти:
– 500 грамів теплого молока;
– 15 – 20 грамів дріжджів;
– 210 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 40 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 40 грамів рослинної олії.

Приготування:

  1. У половину ледь теплого молока додайте цукор і дріжджі, перемішайте вінчиком. Дайте 10 хвилин постояти, щоб активувались дріжджі.
  2. Додайте у суміш борошно, дрібку солі й перемішайте – має вийти консистенція сметани.
  3. Далі додайте другу частину молока і яйця, олію, перемішайте та накрийте рушником. Суміш поставте в тепле місце на 30 – 40 хвилин, щоб вона " виросла".
  4. Тоді розігрійте пательню і за допомогою серветки змастіть її олією.
  5. Обережно наберіть ополоник "піни", яка утворилась з тіста, але не перемішуйте суміш.
  6. Налийте тісто на пательню і сильно нахиляючи розподіліть піну по пательні. Готуйте на середньому вогні.
  7. Коли одна сторона готова, переверніть млинець за допомогою дерев'яної шпажки. Продовжуйте робити так, поки тісто не закінчиться.
  8. Їжте одразу гарячими з ароматним варенням, джемом або ягодами.

Смачного!

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