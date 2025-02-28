Один із найпопулярніших наповнень – шинка і сир. Це простий, але ідеальний варіант для сніданку чи перекусу. Рецептом таких млинців ділиться 24 Канал з посиланням на шефа Ектора Хіменеса-Браво.
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Млинці з шинкою і сиром
- Час: 25 хвилин
- Порції: 10 – 12
Інгредієнти для млинців:
– 2 яйця;
– 250 мілілітрів молока;
– 200 мілілітрів окропу;
– 8 – 9 столових ложок борошна;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки олії.
Для начинки:
– 150 грамів шинки;
– 100 грамів сиру твердого.
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для тіста до однорідної маси.
- Смажте млинці на середньому вогні до рум'яності з обох сторін.
- Натріть сир на терці та наріжте шинку. Змішайте.
- Загорніть начинку в млинці й обсмажте на вершковому маслі. Подавайте їх гарячими, поки сир тягнеться.
Смачного!
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