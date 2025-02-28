Один із найпопулярніших наповнень – шинка і сир. Це простий, але ідеальний варіант для сніданку чи перекусу. Рецептом таких млинців ділиться 24 Канал з посиланням на шефа Ектора Хіменеса-Браво.

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Млинці з шинкою і сиром

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 10 – 12

Інгредієнти для млинців:

– 2 яйця;

– 250 мілілітрів молока;

– 200 мілілітрів окропу;

– 8 – 9 столових ложок борошна;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки олії.



Для начинки:

– 150 грамів шинки;

– 100 грамів сиру твердого.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти для тіста до однорідної маси.

Смажте млинці на середньому вогні до рум'яності з обох сторін.

Натріть сир на терці та наріжте шинку. Змішайте.

Загорніть начинку в млинці й обсмажте на вершковому маслі. Подавайте їх гарячими, поки сир тягнеться.

Смачного!

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