Її можна готувати на сніданок, перекус і навіть з'їсти ввечері. Рецептом яблучної фритати ділиться 24 Канал з посиланням на Gazeta.ua.
Читайте також "Лінивий Наполеон": готуємо улюблений десерт швидко і всього з 4 інгредієнтів
Яблучна фритата
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 3 яблука;
– 150 мілілітрів йогурту без наповнювача;
– 60 грамів борошна пшеничного;
– 10 грамів лимонного соку;
– цукор – на смак;
– кориця мелена – на смак.
Для смаження:
– 20 мілілітрів олії;
– 20 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Очистьте яблука, наріжте їх тонкими скибочками та покладіть у миску. Збризкайте лимонним соком, посипте корицею і ретельно перемішайте. Дайте трохи постояти, щоб смаки змішалися.
- В окремій мисці збийте яйця із цукром та корицею до пишності.
- Додайте йогурт і борошно, акуратно перемішайте. Поєднайте з яблуками й знову акуратно перемішайте.
- Розігрійте трохи олії та масла в сковороді. Вилийте туди приготовлену суміш та готуйте на слабкому вогні під кришкою 10 хвилин.
- Акуратно переверніть фритату на інший бік і готуйте ще 5 хвилин.
- Готову фритату прикрасьте за бажанням – меленою корицею, горіхами, шматочками шоколаду, родзинками.
Смачного!
Приготуйте також: швидка шарлотка з яблуками та корицею.