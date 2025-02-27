Її можна готувати на сніданок, перекус і навіть з'їсти ввечері. Рецептом яблучної фритати ділиться 24 Канал з посиланням на Gazeta.ua.

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Яблучна фритата

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 3 яблука;

– 150 мілілітрів йогурту без наповнювача;

– 60 грамів борошна пшеничного;

– 10 грамів лимонного соку;

– цукор – на смак;

– кориця мелена – на смак.



Для смаження:

– 20 мілілітрів олії;

– 20 грамів вершкового масла.

Приготування:

Очистьте яблука, наріжте їх тонкими скибочками та покладіть у миску. Збризкайте лимонним соком, посипте корицею і ретельно перемішайте. Дайте трохи постояти, щоб смаки змішалися.

В окремій мисці збийте яйця із цукром та корицею до пишності.

Додайте йогурт і борошно, акуратно перемішайте. Поєднайте з яблуками й знову акуратно перемішайте.

Розігрійте трохи олії та масла в сковороді. Вилийте туди приготовлену суміш та готуйте на слабкому вогні під кришкою 10 хвилин.

Акуратно переверніть фритату на інший бік і готуйте ще 5 хвилин.

Готову фритату прикрасьте за бажанням – меленою корицею, горіхами, шматочками шоколаду, родзинками.

Смачного!

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