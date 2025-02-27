Ее можно готовить на завтрак, перекус и даже съесть вечером. Рецептом яблочной фритаты 24 Канал со ссылкой на Gazeta.ua.

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Яблочная фритата

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 3 яблока;

– 150 миллилитров йогурта без наполнителя;

– 60 граммов муки пшеничной;

– 10 граммов лимонного сока;

– сахар – по вкусу;

– корица молотая – по вкусу.



Для жарки:

– 20 миллилитров масла;

– 20 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Очистите яблоки, нарежьте их тонкими ломтиками и положите в миску. Сбрызните лимонным соком, посыпьте корицей и тщательно перемешайте. Дайте немного постоять, чтобы вкусы смешались.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и корицей до пышности.

Добавьте йогурт и муку, аккуратно перемешайте. Совместите с яблоками и снова аккуратно перемешайте.

Разогрейте немного растительного масла и масла в сковороде. Вылейте туда приготовленную смесь и готовьте на слабом огне под крышкой 10 минут.

Аккуратно переверните фритату на другую сторону и готовьте еще 5 минут.

Готовую фритату украсьте по желанию – молотой корицей, орехами, кусочками шоколада, изюмом.

Приятного аппетита!

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