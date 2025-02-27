Ее можно готовить на завтрак, перекус и даже съесть вечером. Рецептом яблочной фритаты 24 Канал со ссылкой на Gazeta.ua.
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Яблочная фритата
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 3 яблока;
– 150 миллилитров йогурта без наполнителя;
– 60 граммов муки пшеничной;
– 10 граммов лимонного сока;
– сахар – по вкусу;
– корица молотая – по вкусу.
Для жарки:
– 20 миллилитров масла;
– 20 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Очистите яблоки, нарежьте их тонкими ломтиками и положите в миску. Сбрызните лимонным соком, посыпьте корицей и тщательно перемешайте. Дайте немного постоять, чтобы вкусы смешались.
- В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и корицей до пышности.
- Добавьте йогурт и муку, аккуратно перемешайте. Совместите с яблоками и снова аккуратно перемешайте.
- Разогрейте немного растительного масла и масла в сковороде. Вылейте туда приготовленную смесь и готовьте на слабом огне под крышкой 10 минут.
- Аккуратно переверните фритату на другую сторону и готовьте еще 5 минут.
- Готовую фритату украсьте по желанию – молотой корицей, орехами, кусочками шоколада, изюмом.
Приятного аппетита!
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