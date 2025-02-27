Ее можно готовить на завтрак, перекус и даже съесть вечером. Рецептом яблочной фритаты 24 Канал со ссылкой на Gazeta.ua.

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Яблочная фритата

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 3 яблока;
– 150 миллилитров йогурта без наполнителя;
– 60 граммов муки пшеничной;
– 10 граммов лимонного сока;
– сахар – по вкусу;
– корица молотая – по вкусу.

Для жарки:
– 20 миллилитров масла;
– 20 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Очистите яблоки, нарежьте их тонкими ломтиками и положите в миску. Сбрызните лимонным соком, посыпьте корицей и тщательно перемешайте. Дайте немного постоять, чтобы вкусы смешались.
  2. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и корицей до пышности.
  3. Добавьте йогурт и муку, аккуратно перемешайте. Совместите с яблоками и снова аккуратно перемешайте.
  4. Разогрейте немного растительного масла и масла в сковороде. Вылейте туда приготовленную смесь и готовьте на слабом огне под крышкой 10 минут.
  5. Аккуратно переверните фритату на другую сторону и готовьте еще 5 минут.
  6. Готовую фритату украсьте по желанию – молотой корицей, орехами, кусочками шоколада, изюмом.

Приятного аппетита!

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