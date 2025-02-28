Один из самых популярных наполнений – ветчина и сыр. Это простой, но идеальный вариант для завтрака или перекуса. Рецептом таких блинов делится 24 Канал со ссылкой на шефа Эктора Хименеса-Браво.
Читайте также Такой вкуснятины вы еще не пробовали: готовим идеальные шоколадные блины
Блинчики с ветчиной и сыром
- Время: 25 минут
- Порции: 10 – 12
Ингредиенты для блинов:
– 2 яйца;
– 250 миллилитров молока;
– 200 миллилитров кипятка;
– 8 – 9 столовых ложек муки;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Для начинки:
– 150 граммов ветчины;
– 100 граммов сыра твердого.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты для теста до однородной массы.
- Жарьте блины на среднем огне до румяности с обеих сторон.
- Натрите сыр на терке и нарежьте ветчину. Смешайте.
- Заверните начинку в блины и обжарьте на сливочном масле. Подавайте их горячими, пока сыр тянется.
Приятного аппетита!