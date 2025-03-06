Їх простота та смак неодмінно вразять кожного. Рецептом найпростіших сирних кексів ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.

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Сирні кекси – рецепт

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 250 грамів кисломолочного сиру;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки манки;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 столова ложка цукру;

– дрібка солі.

Приготування:

У мисці в довільному порядку змішайте всі інгредієнти. Ретельно перебийте блендером і залиште на декілька хвилин.

Силіконові форми змащувати не треба, а якщо у вас металеві, то використайте будь-яку олію для змащення.

Наповніть формочки тістом на 2/3 та відправте випікатися в духовці, розігрітій до 180 градусів, на 20 – 25 хвилин.

Смачного!

Сподобався десерт? Тоді приготуйте і цей ніжний чизкейк – просто змішати й поставити пектися.