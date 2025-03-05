Рецепт простий, не потребує міксерів чи складних інгредієнтів. Все, що потрібно – ложка, щоб змішати компоненти. Як приготувати пісний пиріг з яблуками без яєць та молочних продуктів розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

Читайте також Все змішав і готово: рецепт неймовірно ніжного чизкейка, який має скуштувати кожен

Пісний пиріг з яблуками

Час: 1 година

1 година Порції: 8

Інгредієнти:

– 4 яблука;

– 150 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 150 грамів борошна;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів соняшникової олії;

– родзинки – за бажанням;

– кориця – на смак.

Приготування:

Яблука помийте і наріжте середніми скибочками.

У великій мисці змішайте цукор, ванільний цукор, корицю, сіль, олію та теплу воду. Перемішайте до розчинення цукру.

До суміші додайте борошно з розпушувачем і замісіть гладке однорідне тісто. Воно має бути як густа сметана.

Додайте до тіста яблука та промиті родзинки й акуратно перемішайте. Форму змастіть олією або застеліть пергаментом, вилийте тісто та розрівняйте.

Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 45 хвилин. Коли пиріг стане золотистим, витягніть його, дайте охолонути й насолоджуйтеся.

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і цей яблучний десерт від Ектора.