Рецепт простий, не потребує міксерів чи складних інгредієнтів. Все, що потрібно – ложка, щоб змішати компоненти. Як приготувати пісний пиріг з яблуками без яєць та молочних продуктів розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Пісний пиріг з яблуками
- Час: 1 година
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 4 яблука;
– 150 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 150 грамів борошна;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів соняшникової олії;
– родзинки – за бажанням;
– кориця – на смак.
Приготування:
- Яблука помийте і наріжте середніми скибочками.
- У великій мисці змішайте цукор, ванільний цукор, корицю, сіль, олію та теплу воду. Перемішайте до розчинення цукру.
- До суміші додайте борошно з розпушувачем і замісіть гладке однорідне тісто. Воно має бути як густа сметана.
- Додайте до тіста яблука та промиті родзинки й акуратно перемішайте. Форму змастіть олією або застеліть пергаментом, вилийте тісто та розрівняйте.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 45 хвилин. Коли пиріг стане золотистим, витягніть його, дайте охолонути й насолоджуйтеся.
Смачного!
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