Яблучний брауні – особлива випічка, яка неодмінно приверне увагу любителів оригінальних десертів. Як приготувати брауні з яблуками без цукру розповідає 24 Канал з посиланням на Господа.

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Брауні з яблуками без цукру

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 200 грамів яблук солодких (без шкірки та серцевини);

– 2 яйця;

– 1 столова ложка какао-порошку;

– 1 столова ложка кукурудзяного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 20 грамів гіркого шоколаду;

– 1 столова ложка молока 1,5%.

Приготування:

Усі інгредієнти, крім молока й шоколаду, складіть в чашу блендера та збийте до однорідної маси.

Перелийте тісто в силіконову форму і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.

Дайте кексу трохи охолонути та дістаньте з форми.

Шоколад поламайте на шматочки, додайте молоко й поставимо у мікрохвильову на 30 секунд. Полийте глазур'ю брауні.

Смачного!

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