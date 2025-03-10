Если вы ищете быстрый и простой способ приготовить вкусный медовый пирог без лишних хлопот с раскатыванием теста или использованием духовки, этот рецепт именно то, что вам нужно. От упрощенного процесса торт не станет менее вкусным, а вам будет больше времени для себя.