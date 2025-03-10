Якщо ви шукаєте швидкий і простий спосіб приготувати смачний медовий пиріг без зайвого клопоту з розкачуванням тіста чи використанням духовки, цей рецепт – саме те, що вам потрібно. Від спрощеного процесу торт не стане менш смачним, а вам буде більше часу для себе.