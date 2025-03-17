А ще цікавіше приготувати її власноруч, тим паче знадобиться всього 2 інгредієнти. Як приготувати шоколадку "Волосся ангела" розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @katya_rybalka.

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Шоколад "Волосся ангела"

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 200 грамів шоколаду (білий або рожевий);
– 30 – 40 грамів пішманіє (турецька королівська халва).

Як приготувати шоколад "Волосся ангела"

Приготування:

  1. На водяній бані розтопіть шоколад.
  2. Залийте його у силіконову форму й відправте в морозильну камеру до повного застигання.
  3. Накладіть "волосся янгола" на застиглу шоколадку. Зверху залийте новий шар розтопленого шоколаду.
  4. Знову помістіть шоколадку у холодильник до повного застигання. Готово.

Смачного!

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