А ще цікавіше приготувати її власноруч, тим паче знадобиться всього 2 інгредієнти. Як приготувати шоколадку "Волосся ангела" розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @katya_rybalka.
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Шоколад "Волосся ангела"
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 200 грамів шоколаду (білий або рожевий);
– 30 – 40 грамів пішманіє (турецька королівська халва).
Як приготувати шоколад "Волосся ангела"
Приготування:
- На водяній бані розтопіть шоколад.
- Залийте його у силіконову форму й відправте в морозильну камеру до повного застигання.
- Накладіть "волосся янгола" на застиглу шоколадку. Зверху залийте новий шар розтопленого шоколаду.
- Знову помістіть шоколадку у холодильник до повного застигання. Готово.
Смачного!
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