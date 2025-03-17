А ще цікавіше приготувати її власноруч, тим паче знадобиться всього 2 інгредієнти. Як приготувати шоколадку "Волосся ангела" розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @katya_rybalka.

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Шоколад "Волосся ангела"

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів шоколаду (білий або рожевий);

– 30 – 40 грамів пішманіє (турецька королівська халва).

Як приготувати шоколад "Волосся ангела"

Приготування:

На водяній бані розтопіть шоколад.

Залийте його у силіконову форму й відправте в морозильну камеру до повного застигання.

Накладіть "волосся янгола" на застиглу шоколадку. Зверху залийте новий шар розтопленого шоколаду.

Знову помістіть шоколадку у холодильник до повного застигання. Готово.

Смачного!

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