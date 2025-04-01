Получится рыхлая, влажная и нереально нежная пасха с мягкой глазурью и стильным декором. 24 Канал делится рецептом венской пасхи со ссылкой на победительницу 12-го сезона "МастерШеф" Валерию Матрохину.
Читайте также Не крошится и не липнет: рецепт идеальной глазури на ваш кулич
Пасха из венского теста с мягкой глазурью
- Время: 1 час 40 минут
- Порции: 1
Ингредиенты для опары:
– 180 – 200 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 20 граммов свежих дрожжей;
– 125 миллилитров теплого молока.
Для теста:
– 100 граммов сливочного масла;
– 500 граммов муки;
– 1/3 чайной ложки смеси специй (куркума, кардамон, мускатный орех, гвоздика, бадьян, корица);
– 1 чайная ложка цедра лимона и апельсина;
– экстракт ванили;
– 50 граммов миндаля;
– 100 граммов сухофруктов.
Для мягкой глазури:
– 1 яичный белок;
– 50 граммов сахара;
– 1 грамм желатина + 5 граммов воды;
– 1/4 чайной ложки лимонного сока.
Как приготовить: смотрите видео
Приготовление:
- Смешайте сахар с яйцом, а молоко с дрожжами. Затем обе жидкости смешайте в большой миске и оставьте в теплом месте на 10 – 12 часов (накройте тарелкой и аккуратно заверните в одеяло).
- В конце опара будет иметь не очень пышную консистенцию со многими пузырьками.
- После выстаивания опары, постепенно добавьте к ней мягкое сливочное масло, просеянную дважды муку, смесь специй, цедру лимона и апельсина, и ванильный экстракт.
- Замесите тесто и вымешивайте до однородности в течение 20 – 30 минут. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час.
- Снимите кожуру с миндаля, который предварительно ошпарили, сухофрукты сначала промойте водой, а затем замочите на 20 – 30 минут в роме или бренди. Просушите бумажным полотенцем и слегка обваляйте в муке.
- Через 1 час добавьте сухофрукты и орехи в тесто и снова вымешайте, чтобы они равномерно распределились в тесте.
- Накройте полотенцем и снова оставьте в теплом месте еще на 50 – 60 минут.
- Смажьте формы для выпекания жиром. Руки можете также смазать растительным маслом, а на дно формы выложите круги из пергамента и также смажьте их.
- Возьмите часть теста, придайте ему округлую форму, как на видео, и разложите в формы. Тесто должно занимать примерно 1/3 объема.
- Дайте тесту подойти и увеличиться в объеме в 1,5 – 2 раза. Выпекайте в разогретой духовке в режиме верх-низ в течение 30 – 40 минут, в зависимости от размера форм и духовки.
- Готовые куличи достаньте из форм и дайте остыть.
- Для глазури желатин залейте водой, дайте набухнуть и растопите его в микроволновке или на водяной бане. Главное – не доводите до кипения.
- Миску с яичным белком поставьте на паровую баню, добавьте сахар и взбейте до густой белой пены, влейте растопленный желатин и взбивайте еще 30 секунд.
- Покройте куличи щедрым слоем глазури и украсьте декором по своему вкусу.
Готово!
К слову, приготовьте и этот идеальный панеттоне с шоколадом.