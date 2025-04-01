Вийде пухка, волога і нереально ніжна паска з м'якою глазур'ю й стильним декором. 24 Канал ділиться рецептом віденської паски з посиланням на переможницю 12-го сезону "МастерШеф" Валерію Матрохіну.
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Паска з віденського тіста з м'якою глазур'ю
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти для опари:
– 180 – 200 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 20 грамів свіжих дріжджів;
– 125 мілілітрів теплого молока.
Для тіста:
– 100 грамів вершкового масла;
– 500 грамів борошна;
– 1/3 чайної ложки суміші спецій (куркума, кардамон, мускатний горіх, гвоздика, бадьян, кориця);
– 1 чайна ложка цедра лимона та апельсина;
– екстракт ванілі;
– 50 грамів мигдалю;
– 100 грамів сухофруктів.
Для м'якої глазурі:
– 1 яєчний білок;
– 50 грамів цукру;
– 1 грам желатину + 5 грамів води;
– 1/4 чайної ложки лимонного соку.
Як приготувати: дивіться відео
Приготування:
- Змішайте цукор з яйцем, а молоко з дріжджами. Потім обидві рідини змішайте у великій мисці і залиште в теплому місці на 10 – 12 годин (накрийте тарілкою й акуратно загорніть у ковдру).
- Наприкінці опара матиме не дуже пишну консистенцію з багатьма бульбашками.
- Після вистоювання опари, поступово додайте до неї м'яке вершкове масло, просіяне двічі борошно, суміш спецій, цедру лимона та апельсина, і ванільний екстракт.
- Замісіть тісто і вимішуйте до однорідності протягом 20 – 30 хвилин. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину.
- Зніміть шкірку з мигдалю, який попередньо ошпарили, сухофрукти спочатку промийте водою, а потім замочіть на 20 – 30 хвилин у ромі або бренді. Просушіть паперовим рушником і злегка обваляйте в борошні.
- Через 1 годину додайте сухофрукти та горіхи до тіста і знову вимішайте, щоб вони рівномірно розподілилися в тісті.
- Накрийте рушничком і знову залиште в теплому місці ще на 50 – 60 хвилин.
- Змастіть форми для випікання жиром. Руки можете також змастити рослинною олією, а на дно форми викладіть круги з пергаменту й також змажте їх.
- Візьміть частину тіста, надайте йому округлу форму, як на відео, і розкладіть у форми. Тісто має займати приблизно 1/3 об'єму.
- Дайте тісту підійти і збільшитися в об'ємі у 1,5 – 2 рази. Випікайте у розігрітій духовці у режимі верх-низ протягом 30 – 40 хвилин, залежно від розміру форм і духовки.
- Готові паски дістаньте з форм і дайте вистигнути.
- Для глазурі желатин залийте водою, дайте набухнути та розтопіть його в мікрохвильовці або на водяній бані. Головне – не доводьте до кипіння.
- Миску з яєчним білком поставте на парову баню, додайте цукор і збийте до густої білої піни, влийте розтоплений желатин і збивайте ще 30 секунд.
- Покрийте паски щедрим шаром глазурі і прикрасьте декором до свого смаку.
Готово!
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