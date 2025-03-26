В то же время пекари должны быть готовы к тому, что процесс приготовления пасхального лакомства требует терпения и свободного времени. Рецепт состоит из нескольких этапов и требует нескольких часов для заквашивания теста. Как приготовить идеальный шоколадный панеттоне делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Панеттоне с шоколадом – рецепт

Время: 10 часов 40 минут

10 часов 40 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов муки пшеничной;

– 220 миллилитров соды;

– 200 граммов шоколадных дропсов;

– 130 граммов масла сливочного 73%;

– 120 граммов сахара;

– 2 яйца куриные;

– 10 граммов дрожжей прессованных дрожжей;

– 1 чайная ложка экстракта ванили.

Приготовление:

Начните с подготовки дрожжевой смеси: в миске растворите свежие дрожжи в 60 миллилитрах теплой воды. Добавьте 60 граммов муки и смешайте. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте ему подняться в течение 20 минут.

В миску насыпьте 220 граммов муки, сделайте в центре углубление и добавьте яйцо, 60 граммов сахара, 100 миллилитров теплой воды и дрожжевую смесь. Месите миксером с насадкой для теста до соединения ингредиентов.

Тогда добавьте 60 граммов мягкого сливочного масла и продолжайте месить, пока не получите однородное тесто. Накройте пленкой и оставьте подниматься в течение 2 часов.

В дрожжевое тесто, что поднялось, добавьте 120 граммов муки, теплую воду, 60 граммов сахара, яйцо и экстракт ванили. Вымесите и добавьте еще 60 граммов мягкого сливочного масла.

Наконец насыпьте шоколадные дропсы и продолжайте месить. Накройте пищевой пленкой и дайте тесту подняться в течение 30 минут.

Слегка присыпьте тесто мукой, переложите в форму для панеттоне или куличей и оставьте его на 6 часов. Когда тесто увеличится вдвое, сделайте на поверхности надрезы в виде креста и загните концы наружу.

Смажьте поверхность 10 граммами сливочного масла и выпекайте при 200 градусов 20 минут, затем снизьте температуру до 180 градусов и готовьте еще 50 минут.

Дайте панеттоне остыть в перевернутом виде, прежде чем нарезать его ломтиками.

Приятного аппетита!

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