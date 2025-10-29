Безе-призраки – это прекрасная возможность добавить колорита празднования Хэллоуина. Этот десерт очень прост в приготовлении, а его вкус ценят абсолютно все, рассказывает 24 Канал со ссылкой на 4party.

Как приготовить бизе-призраков?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 яичных белка;

– 1 стакан сахара;

– щепотка лимонной кислоты;

– небольшое количество шоколада или маленькие шоколадные конфеты (для глаз).

Приготовление:

В миске взбейте белки с сахаром и щепоткой лимонной кислоты до густой, блестящей пены. С помощью кондитерского шприца выложите массу на пергамент в форме призраков, костей или черепов. Фантазируйте, придавая безе оригинальные формы. Поставьте заготовки в духовку на несколько минут, чтобы они слегка подрумянились, но не изменили белоснежного цвета. Когда безе остынет, сделайте "глаза" для привидений из капель шоколада или маленькими конфетами.

А еще можно приготовить симпатичного паучка по рецепту из TikTok viktoriia_chui.

Чем дополнить праздник?