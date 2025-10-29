Безе-привиди – це чудова нагода додати колориту святкування Геловіна. Цей десерт дуже простий у приготуванні, а його смак цінують абсолютно усі, розповідає 24 Канал з посиланням на 4party.

Як приготувати бізе-привидів?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 яєчні білки;

– 1 склянка цукру;

– дрібка лимонної кислоти;

– невелика кількість шоколаду або маленькі шоколадні цукерки (для очей).

Приготування:

У мисці збийте білки з цукром і дрібкою лимонної кислоти до густої, блискучої піни. За допомогою кондитерського шприца викладіть масу на пергамент у формі привидів, кісток або черепів. Фантазуйте, надаючи безе оригінальних форм. Поставте заготовки в духовку на кілька хвилин, щоб вони злегка підрум’янилися, але не змінили білосніжного кольору. Коли безе охолоне, зробіть "очі" для привидів з крапель шоколаду або маленькими цукерками.

А ще можна приготувати симпатичного павучка за рецептом з TikTok viktoriia_chui.

