Безе-привиди – це чудова нагода додати колориту святкування Геловіна. Цей десерт дуже простий у приготуванні, а його смак цінують абсолютно усі, розповідає 24 Канал з посиланням на 4party.
Як приготувати бізе-привидів?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 яєчні білки;
– 1 склянка цукру;
– дрібка лимонної кислоти;
– невелика кількість шоколаду або маленькі шоколадні цукерки (для очей).
Приготування:
- У мисці збийте білки з цукром і дрібкою лимонної кислоти до густої, блискучої піни.
- За допомогою кондитерського шприца викладіть масу на пергамент у формі привидів, кісток або черепів. Фантазуйте, надаючи безе оригінальних форм.
- Поставте заготовки в духовку на кілька хвилин, щоб вони злегка підрум’янилися, але не змінили білосніжного кольору.
- Коли безе охолоне, зробіть "очі" для привидів з крапель шоколаду або маленькими цукерками.
А ще можна приготувати симпатичного павучка за рецептом з TikTok viktoriia_chui.
Чим доповнити свято?
Вам можуть стати у пригоді святкові рулетики з курочкою.
А також можна подати баклажани з часником, як це робили колись.