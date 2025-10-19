Досвідченим господиням ця закуска чудово знайома – раніше вона справжньою зіркою святкових частувань. 24 Канал пропонує повернути цю чудову традицію та перенести її у щодень за рецептом порталу "Смак".
Не пропустіть Рецепт, на який зараз справжня лихоманка: як зробити мариновані лимони
Як зробити смажені баклажани з часником та майонезом?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 невеликі баклажани;
– олія;
– 2 чайні ложки солі;
соус:
– 2 зубчики часнику;
– 60 грамів майонезу;
– 5 грамів суміші прованських трав;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Баклажани помийте, обсушіть та видаліть плодоніжки. Наріжте кружальцями, посипте сіллю та залиште на 10 – 15 хвилин.
- Часник продавлюємо через прес. Зʼєднуємо усі інгредієнти для соусу.
- Баклажани обсмажуємо на олії по 2 – 4 хвилини з кожного боку до румʼяності.
- Викладаємо кружальця одне на одного, перемащуючи соусом.
- Прикрашаємо зеленню. Можна подавати як холодним, так і гарячим.
Смачного!
А ще цю закуску можна подати у формі рулетиків, як радить ютуб "Мій обід".
Як зробити рулетики з баклажанів: відео
Чим варто поласувати просто зараз?
Якщо маєте вдома яблука – насолодіться дивовижним яблучним манником.
Він простіший за шарлотку, а смакує ще краще!