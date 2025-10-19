Досвідченим господиням ця закуска чудово знайома – раніше вона справжньою зіркою святкових частувань. 24 Канал пропонує повернути цю чудову традицію та перенести її у щодень за рецептом порталу "Смак".

Не пропустіть Рецепт, на який зараз справжня лихоманка: як зробити мариновані лимони

Як зробити смажені баклажани з часником та майонезом?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 невеликі баклажани;

– олія;

– 2 чайні ложки солі;

соус:

– 2 зубчики часнику;

– 60 грамів майонезу;

– 5 грамів суміші прованських трав;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Баклажани помийте, обсушіть та видаліть плодоніжки. Наріжте кружальцями, посипте сіллю та залиште на 10 – 15 хвилин. Часник продавлюємо через прес. Зʼєднуємо усі інгредієнти для соусу. Баклажани обсмажуємо на олії по 2 – 4 хвилини з кожного боку до румʼяності. Викладаємо кружальця одне на одного, перемащуючи соусом. Прикрашаємо зеленню. Можна подавати як холодним, так і гарячим.

Смачного!

А ще цю закуску можна подати у формі рулетиків, як радить ютуб "Мій обід".

Як зробити рулетики з баклажанів: відео

Чим варто поласувати просто зараз?