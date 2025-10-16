Якщо ви полюбляєте цитрусові акценти, то просто мусите спробувати замаринувати лимони. Зробити це вкрай легко, а результат приємно здивує навіть вибагливих гурманів, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

Важливо!

Для маринування вибирайте лимони з тонкою шкіркою, яскраві і важкі як для свого розміру. Вага і тонка шкірка свідчать про велику кількість соку у фрукті – ідеальна опція для маринування, радить портал Just homemade.

Як замаринувати лимони?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 5

Інгредієнти:
– 10 лимонів;
– сік 3 лимонів;
– сіль до смаку;
– 5 лаврових листків;
– вода до смаку.

Приготування:

  1. Лимони добре помийте та зробіть на кожному глибокі надрізи, не розрізаючи повністю.
  2. У середину кожного плоду насипте приблизно половину чайної ложки солі.
  3. Підготовлені лимони щільно викладайте в стерильну банку, додаючи по одній чайній ложці солі між шарами.
  4. Після цього покладіть лавровий лист, влийте свіжовичавлений лимонний сік і залийте гарячою кип’яченою водою так, щоб рідина повністю покривала лимони.
  5. Слідкуйте, щоб вони лежали щільно притиснутими один до одного.
  6. Банку герметично закрийте та залиште в прохолодному місці на два тижні для дозрівання.
  7. Після цього мариновані лимони готові до вживання.

Смачного!

Десерт з історією

