Якщо ви полюбляєте цитрусові акценти, то просто мусите спробувати замаринувати лимони. Зробити це вкрай легко, а результат приємно здивує навіть вибагливих гурманів, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
Важливо!
Для маринування вибирайте лимони з тонкою шкіркою, яскраві і важкі як для свого розміру. Вага і тонка шкірка свідчать про велику кількість соку у фрукті – ідеальна опція для маринування, радить портал Just homemade.
Як замаринувати лимони?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 10 лимонів;
– сік 3 лимонів;
– сіль до смаку;
– 5 лаврових листків;
– вода до смаку.
Приготування:
- Лимони добре помийте та зробіть на кожному глибокі надрізи, не розрізаючи повністю.
- У середину кожного плоду насипте приблизно половину чайної ложки солі.
- Підготовлені лимони щільно викладайте в стерильну банку, додаючи по одній чайній ложці солі між шарами.
- Після цього покладіть лавровий лист, влийте свіжовичавлений лимонний сік і залийте гарячою кип’яченою водою так, щоб рідина повністю покривала лимони.
- Слідкуйте, щоб вони лежали щільно притиснутими один до одного.
- Банку герметично закрийте та залиште в прохолодному місці на два тижні для дозрівання.
- Після цього мариновані лимони готові до вживання.
Смачного!
Десерт з історією
Поміж приготуваннями спробуйте зробити баварський крем за рецептом Ольги Франко.
Колись цей десерт був справжньою зіркою, а створив його "кухар кухарів" Марі-Антуан Карем.