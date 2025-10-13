Баварський крем був справжньою зіркою десертів XIX століття. Навіть "кухар кухарів" Марі-Антуан Карем, який і створив цей шедевр, захоплювався вдалим поєднанням вершків, желатину і ванілі. 24 Канал пропонує поринути у минуле за рецептом легендарної Ольги Франко, яким поділився портал "Практична кухня".

Цікаво Усі помилково власноруч "вбивають" смак кави: як правильно варити напій у джезві

Будьте пильними!



Головний секрет десерту – в точності інгредієнтів, тому не варто експериментувати і відходити від рецепта, радить портал Shuba.

Як приготувати баварський крем?

Час : 20 хвилин + застигання

: 20 хвилин + застигання Порцій: 2

Інгредієнти:

– 75 грамів грецьких горіхів;

– 1 чайна ложка трояндової води;

– 300 грамів вершків;

– 4 жовтки;

– 80 грамів цукру;

– 10 грамів желатину;

– ванільний цукор.

Приготування:

Змеліть горіхи в блендері або м’ясорубці, додайте трояндову воду й ретельно перемішайте. Жовтки розітріть із цукром до світлої кремової маси, потім з’єднайте з горіховою сумішшю. Замочіть желатин у невеликій кількості води та залиште на 10 хвилин, щоб він набух. Підігрійте половину склянки вершків до температури близько 80 градусів, влийте до жовтково-горіхової маси й варіть на малому вогні 10 хвилин, постійно помішуючи. Додайте желатин, добре розмішайте й залиште масу охолоджуватися. Збийте решту вершків до пишної консистенції, обережно введіть у вже теплу кремову суміш. Розкладіть десерт по креманках і поставте в холодильник щонайменше на 3 години до застигання.

Смачного!

Який осінній десерт варто спробувати?