Мультиварка дозволяє приділяти час іншим справам, отримуючи таку ж смачну страву без довгого стояння біля плити. Навіть улюблена шарлотка смакує так само дивовижно! 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу Cookpad.

Зверніть увагу!



Яйця з цукром для шарлотки потрібно збивати дуже ретельно, саме від цього залежить, чи тісто підніметься. Обовʼязково використовуйте яйця кімнатної температури і пильнуйте, щоб маса збільшилася в обʼємі у 2 – 3 рази, радить портал "Час дій".

Як зробити шарлотку в мультиварці?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 стакан борошна;

– 4 яйця;

– 3 яблука;

– 3/4 стакани цукру;

– 1 банан;

– вершкове масло.

Приготування:

Збийте яйця з цукром до пишної маси. Додайте борошно й добре перемішайте, щоб тісто стало однорідним. Одне яблуко наріжте тонкими скибочками. Змастіть дно форми олією та посипте цукром, щоб утворилася карамельна основа. Викладіть зверху яблучні скибочки. Решту двох яблук наріжте невеликими кубиками, а банан – кружальцями. Додайте фрукти до тіста й обережно перемішайте. Перелийте тісто у форму та випікайте 50 – 60 хвилин у мультиварці. Після випікання переверніть пиріг, щоб карамелізовані яблука опинилися зверху.

Смачного!

