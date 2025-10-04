Булочки з корицею – це завжди особливий аромат домашнього затишку. 24 Канал пропонує відсвяткувати День булочок з корицею, скориставшись рецептом порталу Cookpad.

Булочки з корицею та кремом

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 180 мілілітрів молока;

– 1 яйце;

– 50 грамів цукру;

– 40 грамів вершкового масла;

– 4 грами солі;

– 320 грамів борошна;

– 8 грамів сухих дріжджів;

начинка:

– 60 грамів м‘якого вершкового масла;

– 100 грамів коричневого цукру;

– 15 грамів кориці;

топінг:

– 100 грамів вареного згущеного молока + горіхи (за бажанням)

крем:

– 30 грамів вершків 33%;

– 80 грамів крем-сиру;

– 60 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти для тіста, замісіть його та залиште на годину в теплому місці. Розкачайте готове тісто у форму прямокутника, змастіть начинкою, скрутіть рулетом і розріжте на вісім однакових шматків. Викладіть їх на форму і випікайте при температурі 180 градусів до утворення золотистої скоринки. Готові булочки змастіть згущеним молоком і посипте горіхами. Для приготування крему збийте всі інгредієнти до стійких піків і відсадіть поверх булочок. Наприкінці посипте булочки корицею.

Ароматне задоволення / Фото Pixabay

Булочки з сиром та горіхами

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм борошна;

– 400 мілілітрів молока;

– 3 яйця;

– 100 грамів масла;

– пів стакана цукру;

– 11 грамів сухих дріжджів;

начинка:

– 10 грамів кориці;

– пів стакана цукру;

– підсмажені горішки.

Приготування:

Підігрійте молоко. Додайте м’яке масло та перемішуйте, поки воно повністю не розчиниться. Висипте цукор і збивайте, щоб він розійшовся у масі. Охолодіть суміш до приблизно 40 градусів. Додайте сухі дріжджі, знову збийте до утворення легкої пінки. Додайте два яйця та ретельно збийте. Поступово підсипайте борошно, замішуючи м’яке та еластичне тісто. Загорніть його і залиште у теплому місці на 1 годину для підйому. Розкачайте тісто до товщини приблизно 1 сантиметр. Легенько змастіть поверхню маслом або яйцем, рівномірно розподіліть начинку. Загорніть у рулет і наріжте на однакові шматочки. Трохи притисніть їх руками, залиште на 10 – 15 хвилин. Змастіть збитим яйцем і, за бажанням, посипте цукром. Випікайте при температурі 180 градусів 25 – 35 хвилин.

А ще спробуйте булочки з легендарної столичної кавʼярні "Ярославна", рецептом яких поділився портал Shuba.

Булочки з корицею як у "Ярославні"

Час: 1 година 40 хвилин

1 година 40 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 3 столові ложки цукру;

– 125 мілілітрів молока;

– 30 грамів вершкового масла;

– 400 грамів борошна;

– 25 грамів пресованих дріжджів;

– дрібка солі та ваніліну;

– 4 столові ложки олії;

– 1 жовток;

начинка:

– 4 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка кориці.

Приготування:

Підігрійте молоко так, щоб воно було теплим, але не гарячим і не холодним. Перелийте його в миску, додайте половину столової ложки цукру та дріжджі, попередньо розкришивши їх руками. Додайте 100 грамів просіяного борошна, перемішайте масу до однорідності, накрийте рушником і залиште на 20 хвилин у теплій кімнаті для підйому опари. В іншій мисці з’єднайте залишок цукру, розм’якшене вершкове масло, яйця та сіль. Ретельно розмішайте лопаткою. Масляно-яєчну суміш додайте в опару й перемішайте. Масло може лишатися шматочками – це нормально, з часом воно з’єднається з тістом. Важливо, щоб опара вже збільшилася у півтора – два рази. Додайте ще 100 грамів борошна, перемішайте. Потім підсипте ще 100 грамів і замішуйте руками або лопаткою. Починайте поступово вводити останню частину борошна, орієнтуючись на щільність тіста. Повну норму можна не використовувати, трохи борошна знадобиться пізніше для обминання. Коли тісто стане однорідним, додайте половину рослинної олії та вимісіть до гладкості. Викладіть тісто на присипану борошном поверхню, обімніть кілька хвилин, потім поверніть у миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште на 20 хвилин у теплі. Через 20 хвилин знову трохи обімніть тісто, не підсипаючи борошна, і залиште ще на такий самий час. Періодичне обминання насичує його киснем, що прискорює бродіння. Для начинки змішайте цукор із корицею. Кількість кориці регулювати. Тісто розділіть на чотири частини, кожну сформуйте у ковбаску, злегка змастіть олією та накрийте, залишивши відпочити на 10 хвилин. Кожну частину розкачайте у прямокутник розміром приблизно 30 на 4 сантиметри. Дайте пластам тіста полежати кілька хвилин. Розігрійте духовку до 220 градусів. Підготуйте деко, застелене пергаментом. Змастіть прямокутник олією, рівномірно присипте частиною суміші кориці з цукром. Згорніть у рулет і розріжте навпіл, формуючи заготовки у вигляді троянд. Краї рулетів підігніть під низ. Викладіть булочки на деко, злегка притисніть долонею та залиште під рушником ще на 20 хвилин для підйому. Збийте жовток і змастіть булочки, залиште на 5 хвилин. Випікайте приблизно 20 хвилин до золотисто-коричневого кольору.

Смачного!

Чим змастити булочки, щоб вони виглядали як на картинці?