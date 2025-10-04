Булочки з корицею – це завжди особливий аромат домашнього затишку. 24 Канал пропонує відсвяткувати День булочок з корицею, скориставшись рецептом порталу Cookpad.
Булочки з корицею та кремом
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 180 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– 50 грамів цукру;
– 40 грамів вершкового масла;
– 4 грами солі;
– 320 грамів борошна;
– 8 грамів сухих дріжджів;
начинка:
– 60 грамів м‘якого вершкового масла;
– 100 грамів коричневого цукру;
– 15 грамів кориці;
топінг:
– 100 грамів вареного згущеного молока + горіхи (за бажанням)
крем:
– 30 грамів вершків 33%;
– 80 грамів крем-сиру;
– 60 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для тіста, замісіть його та залиште на годину в теплому місці.
- Розкачайте готове тісто у форму прямокутника, змастіть начинкою, скрутіть рулетом і розріжте на вісім однакових шматків.
- Викладіть їх на форму і випікайте при температурі 180 градусів до утворення золотистої скоринки.
- Готові булочки змастіть згущеним молоком і посипте горіхами.
- Для приготування крему збийте всі інгредієнти до стійких піків і відсадіть поверх булочок. Наприкінці посипте булочки корицею.
Ароматне задоволення / Фото Pixabay
Булочки з сиром та горіхами
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм борошна;
– 400 мілілітрів молока;
– 3 яйця;
– 100 грамів масла;
– пів стакана цукру;
– 11 грамів сухих дріжджів;
начинка:
– 10 грамів кориці;
– пів стакана цукру;
– підсмажені горішки.
Приготування:
- Підігрійте молоко. Додайте м’яке масло та перемішуйте, поки воно повністю не розчиниться. Висипте цукор і збивайте, щоб він розійшовся у масі.
- Охолодіть суміш до приблизно 40 градусів.
- Додайте сухі дріжджі, знову збийте до утворення легкої пінки. Додайте два яйця та ретельно збийте.
- Поступово підсипайте борошно, замішуючи м’яке та еластичне тісто. Загорніть його і залиште у теплому місці на 1 годину для підйому.
- Розкачайте тісто до товщини приблизно 1 сантиметр. Легенько змастіть поверхню маслом або яйцем, рівномірно розподіліть начинку.
- Загорніть у рулет і наріжте на однакові шматочки. Трохи притисніть їх руками, залиште на 10 – 15 хвилин.
- Змастіть збитим яйцем і, за бажанням, посипте цукром.
- Випікайте при температурі 180 градусів 25 – 35 хвилин.
А ще спробуйте булочки з легендарної столичної кавʼярні "Ярославна", рецептом яких поділився портал Shuba.
Булочки з корицею як у "Ярославні"
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 3 столові ложки цукру;
– 125 мілілітрів молока;
– 30 грамів вершкового масла;
– 400 грамів борошна;
– 25 грамів пресованих дріжджів;
– дрібка солі та ваніліну;
– 4 столові ложки олії;
– 1 жовток;
начинка:
– 4 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка кориці.
Приготування:
- Підігрійте молоко так, щоб воно було теплим, але не гарячим і не холодним.
- Перелийте його в миску, додайте половину столової ложки цукру та дріжджі, попередньо розкришивши їх руками.
- Додайте 100 грамів просіяного борошна, перемішайте масу до однорідності, накрийте рушником і залиште на 20 хвилин у теплій кімнаті для підйому опари.
- В іншій мисці з’єднайте залишок цукру, розм’якшене вершкове масло, яйця та сіль. Ретельно розмішайте лопаткою.
- Масляно-яєчну суміш додайте в опару й перемішайте. Масло може лишатися шматочками – це нормально, з часом воно з’єднається з тістом.
- Важливо, щоб опара вже збільшилася у півтора – два рази.
- Додайте ще 100 грамів борошна, перемішайте. Потім підсипте ще 100 грамів і замішуйте руками або лопаткою.
- Починайте поступово вводити останню частину борошна, орієнтуючись на щільність тіста. Повну норму можна не використовувати, трохи борошна знадобиться пізніше для обминання.
- Коли тісто стане однорідним, додайте половину рослинної олії та вимісіть до гладкості. Викладіть тісто на присипану борошном поверхню, обімніть кілька хвилин, потім поверніть у миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште на 20 хвилин у теплі.
- Через 20 хвилин знову трохи обімніть тісто, не підсипаючи борошна, і залиште ще на такий самий час. Періодичне обминання насичує його киснем, що прискорює бродіння.
- Для начинки змішайте цукор із корицею. Кількість кориці регулювати.
- Тісто розділіть на чотири частини, кожну сформуйте у ковбаску, злегка змастіть олією та накрийте, залишивши відпочити на 10 хвилин.
- Кожну частину розкачайте у прямокутник розміром приблизно 30 на 4 сантиметри. Дайте пластам тіста полежати кілька хвилин.
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Підготуйте деко, застелене пергаментом.
- Змастіть прямокутник олією, рівномірно присипте частиною суміші кориці з цукром. Згорніть у рулет і розріжте навпіл, формуючи заготовки у вигляді троянд. Краї рулетів підігніть під низ.
- Викладіть булочки на деко, злегка притисніть долонею та залиште під рушником ще на 20 хвилин для підйому.
- Збийте жовток і змастіть булочки, залиште на 5 хвилин.
- Випікайте приблизно 20 хвилин до золотисто-коричневого кольору.
Смачного!
Чим змастити булочки, щоб вони виглядали як на картинці?
Спробуйте тепле молоко, випічка матиме ідеальний блиск.
Також можна приготувати цукровий сироп, який надасть випічці ідеального блиску.