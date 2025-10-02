Щоб ваша випічка просто сяяла, потрібно правильно її змастити. Які для цього обрати суміші – розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Малушина кухня".

Чим змастити випічку для блиску?

Цукровий сироп

Змішайте воду та цукор в пропорції 1 до 1. Також для аромату можна додати дрібку ванілі. Ідеальне рішення для солодких булочок.

Молоко

Вдала опція для виробів, як містять в складі молоко. Однак варто дотримуватися кількох простих правил.

Молоко повинно бути теплим, і наносити його потрібно лише наприкінці випікання. Таким чином вдасться досягнути ідеального блиску.

Вершкове масло

Інгредієнт, який додасть випічці мʼякості. В цьому випадку випічку потрібно змащувати після того, як дістанете її з духовки, але вона повинна бути ще гарячою.

Також можна розтопити масло, змішати його зі сметаною та змастити випічку за 10 хвилин до готовності, радить портал "Буду готувати".

