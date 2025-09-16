Якщо ви полюбляєте багато начинки та мінімум тіста – рецепт задовольнить такі бажання. Цей яблучний пиріг обіцяє перевершити навіть класичну Шарлотку, пише 24 Канал з посиланням на Сенсація.

Як приготувати яблучний пиріг?

  • Час: 45 – 50 хвилин
  • Порції: 8

Інгредієнти:
– 600 грамів яблук;
– 2 яйця;
– 4 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– дрібка ванілі;
– 100 мілілітрів молока;
– 180 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача тіста.

Приготування:

  1. Наріжте яблука тоненькими пластинками. Щоб вони не темніли, збризніть лимонним соком.
  2. Форму для випікання застеліть пергаментним папером. Змастіть його вершковим маслом, й перекладіть туди нарізані яблука.
  3. Приготуйте тісто – змішайте яйця, сіль та цукор. Масу збийте міксером 3 – 4 хвилини до пишності. Далі до яєчної маси додайте молоко і знову перемішайте.
  4. Борошно просійте разом з розпушувачем тіста і додайте до рідких інгредієнтів. Міксером або вінчиком замісіть тісто.
  5. Готовим тістом залийте підготовлені яблука у формі, й добре розрівняйте. Випікайте пиріг у духовці при температурі 180 градусів 20 – 25 хвилин до золотистості.
  6. Гарячий пиріг одразу перекладіть на тарілку і приберіть пергаментний папір. Дайте трішки охолонути, присипте цукровою пудрою та подавайте.

Смачного!

Чому пиріг може не "вирости", а "впасти"?

Апетитний вигляд має випічка, яка гарно піднялася, але часом яблучний пиріг виходить тонким, що не може радувати. Експерти припускають, що кілька поширених помилок призводять до такого результату, пише ProstoWay.

Однією з таких помилок є недостатнє використання яєць. Любителям випічки рекомендується додавати щонайменше 6 яєць на кожен кілограм яблук, щоб досягти бажаної консистенції.

Крім того, важливу роль відіграє техніка приготування яєць. Рекомендується брати яйця прямо з холодильника, щоб вони були холодними, і збивати їх не менше 15 хвилин, щоб досягти пишності.

Секрети ідеального яблучного пирога
Секрети ідеального яблучного пирога / Фото Unsplash

Ще одна потенційна пастка виникає, якщо слідувати неефективним рецептам. Традиційна шарлотка, простий пиріг, в ідеалі має складатися виключно з яблук, цукру, борошна та яєць. Експерти з випічки застерігають від спокуси експериментувати зі сторонніми інгредієнтами, оскільки це може погіршити текстуру пирога.

Також поширеною помилкою є додавання всього борошна одразу, а не поступово.

Дотримання цих рекомендацій допоможе пекарям створити чудовий і пухкий яблучний пиріг, який неодмінно вразить гостей.

Що ще спекти з яблук?

  • У кулінарному ландшафті, де панує універсальність, яблуко виділяється як улюблений фрукт, який часто використовується у різноманітних десертах. Серед них особливе визнання здобув яблучний штрудель.
  • Для тих, хто шукає швидший варіант – "лінивий штрудель" можна приготувати з лаваша, й оминути трудомістке приготування тіста.
  • Але, коли мова заходить про яблучну випічку, класичну шарлотку часто називають головним претендентом на першість.
  • Також гурманам варто спробувати традиційний французький яблучний пиріг "Невидимка". Цей вишуканий десерт має тонко нарізану яблучну начинку, вкриту скоринкою, яка ніби зникає під час випікання.
  • Для людей, які слідкують за споживанням цукру, десерти на основі яблук, такі як пироги з яблучним пюре, є смачною та поживною альтернативою.