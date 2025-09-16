Если вы любите много начинки и минимум теста – рецепт удовлетворит такие желания. Этот яблочный пирог обещает превзойти даже классическую Шарлотку, пишет 24 Канал со ссылкой на Сенсация.

Как приготовить яблочный пирог?

Время: 45 – 50 минут

45 – 50 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 600 граммов яблок;

– 2 яйца;

– 4 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– щепотка ванили;

– 100 миллилитров молока;

– 180 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя теста.

Приготовление:

Нарежьте яблоки тоненькими пластинками. Чтобы они не темнели, сбрызните лимонным соком.

Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой. Смажьте ее сливочным маслом, и переложите туда нарезанные яблоки.

Приготовьте тесто – смешайте яйца, соль и сахар. Массу взбейте миксером 3 – 4 минуты до пышности. Далее к яичной массе добавьте молоко и снова перемешайте.

Муку просейте вместе с разрыхлителем теста и добавьте к жидким ингредиентам. Миксером или венчиком замесите тесто.

Готовым тестом залейте подготовленные яблоки в форме, и хорошо разровняйте. Выпекайте пирог в духовке при температуре 180 градусов 20 – 25 минут до золотистости.

Горячий пирог сразу переложите на тарелку и уберите пергаментную бумагу. Дайте немного остыть, присыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Приятного аппетита!

Почему пирог может не "вырасти", а "упасть"?

Аппетитно выглядит выпечка, которая хорошо поднялась, но порой яблочный пирог получается тонким, что не может радовать. Эксперты предполагают, что несколько распространенных ошибок приводят к такому результату, пишет ProstoWay.

Одной из таких ошибок является недостаточное использование яиц. Любителям выпечки рекомендуется добавлять не менее 6 яиц на каждый килограмм яблок, чтобы достичь желаемой консистенции.

Кроме того, важную роль играет техника приготовления яиц. Рекомендуется брать яйца прямо из холодильника, чтобы они были холодными, и взбивать их не менее 15 минут, чтобы достичь пышности.



Секреты идеального яблочного пирога / Фото Unsplash

Еще одна потенциальная ловушка возникает, если следовать неэффективным рецептам. Традиционная шарлотка, простой пирог, в идеале должен состоять исключительно из яблок, сахара, муки и яиц. Эксперты по выпечке предостерегают от соблазна экспериментировать с посторонними ингредиентами, поскольку это может ухудшить текстуру пирога.

Также распространенной ошибкой является добавление всей муки сразу, а не постепенно.

Соблюдение этих рекомендаций поможет пекарям создать замечательный и воздушный яблочный пирог, который непременно поразит гостей.

Что еще испечь из яблок?