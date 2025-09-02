На тонкий лаваш выкладывается тушеная яблочная начинка, сворачивается в рулет и выпекается до корочки. Готовый десерт посыпают сахарной пудрой и подают с шариком мороженого. Рецептом яблочного штруделя из лаваша делится 24 Канал со ссылкой на Arguments.
Читайте также За 15 минут и без выпекания: готовим домашний зефир, тающий во рту
Как приготовить яблочный штрудель из лаваша?
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 4 яблока;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка корицы;
– 200 граммов сахара;
– 20 граммов ванильного сахара;
– 1 лист лаваша;
– сахарная пудра – для присыпки.
Приготовление:
- Свежие яблоки очистите от кожуры, вырежьте серединку и нарежьте толстыми кольцами.
- Яблоки пересыпьте сахаром, ванильным сахаром и корицей, а также добавьте нарезанное кубиками масло. Переложите смесь на сковородку и слегка обжарьте на среднем огне.
- Лаваш разрежьте вдоль поровну, на край выложите ароматную смесь обжаренных яблок и сверните рулетиком.
- Выложите штрудель на смазанный маслом противень и отправьте в горячую духовку 15 – 20 минут при температуре 175 градусов.
- Перед подачей горячий штрудель можно присыпать сахарной пудрой. Идеально подавать с шариком мороженого.
Приятного аппетита!
Что еще испечь из яблок?
- Яблоко – самый любимый и универсальный фрукт. Его используют в различных блюдах, но особенно популярным является штрудель. Тонкий слой теста окутывает начинку из яблок, изюма и орехов, дополненную нотками корицы.
- В то же время вариантом яблочной выпечки номер 1 считается шарлотка. По этому рецепту она просто тает во рту. Хотя бы раз в жизни ее готовит каждый из нас.
- Также стоит обратить внимание на традиционный французский яблочный пирог "Невидимка" – этот изысканный десерт отличается тонко нарезанной яблочной начинкой и корочкой, которая почти исчезает при выпекании.
- Если же вы любите полакомиться чем-то вкусненьким, но не хотите потреблять лишний раз сахара, стоит обратить внимание на полезные десерты. Например, приготовить пирог на основе яблочного пюре.