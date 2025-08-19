Такое сочетание вкуса и пользы для здоровья вызывает волну восторга среди любителей десертов, которые стремятся побаловать себя без чувства вины. Рецептом яблочного десерта без сахара поделилась украинская певица Ольга Цибульская, пишет 24 Канал.

Как приготовить полезный яблочный десерт без сахара?

Время: 25 минут

25 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 150 граммов яблочного пюре;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки какао;

– 3 столовые ложки рисовой муки;

– натертый горький шоколад;

– ягоды для украшения.

Как испечь такой пирог: смотрите видео

Приготовление:

Смешайте пюре с яйцами. Добавьте какао и рисовую муку. Посыпьте шоколадом.

Все перемешайте и вылейте в форму. Запекайте 15 минут при температуре 180 градусов.

Украсьте ягодами сверху и заварите чай.

Приятного аппетита!

