Тонкий слой теста окутывает начинку из яблок, изюма и орехов, дополненную нотками корицы. Этот десерт называют настоящим произведением искусства, что завораживает вкусовые рецепторы с первого же кусочка. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @olya_borachok.

Читайте также Тает во рту и никогда не падает: готовим бисквит "Кастелла" – намного воздушнее обычного

Как приготовить яблочный штрудель?

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6

Ингредиенты для теста:

– 250 граммов муки;

– 125 граммов воды;

– 45 граммов масла;

– щепотка соли.



Для начинки:

– 1 килограмм яблок;

– 80 граммов орехов грецких;

– 50 граммов изюма;

– 2 столовые ложки сока лимона;

– 100 граммов сахара;

– 1 столовая ложка корицы молотой;

– 1 горсть сухарей из булки;

– 100 граммов сливочного масла.

Пошаговый рецепт приготовления: смотрите видео

Приготовление:

Просейте муку, добавьте соль, масло и холодную воду. Замесите эластичное тесто в течение 10 – 15 минут.

Смажьте тесто 1 столовой ложкой масла, заверните в пленку и оставьте при комнатной температуре на 1 час.

Подготовьте начинку: нарежьте яблоки слайсами, добавьте лимонный сок, сахар, орехи, изюм и корицу. Хорошо перемешайте.

Подсушите булку и взбейте в блендере до состояния крошки. Подготовьте полотенце, посыпьте его мукой и раскатайте тесто в прямоугольник 50×70 сантиметров.

Смажьте тесто маслом, посыпьте сухарями (кроме узкого края), выложите начинку. Заверните боковые края, а затем сверните рулет с помощью полотенца.

Переложите штрудель на противень с пергаментом, смажьте маслом и выпекайте при 190 градусов (режим "верх-низ") 30 – 35 минут, последние 15 минут – на режиме "конвекция".

Готово!

Яблочный штрудель – не единственный десерт, который подается во всех кофейнях мира. К этому списку относится и нежный баскский чизкейк.