Этот бисквит сможет приготовить даже тот, кто не имеет абсолютно никакого опыта в выпечке. Поэтому, рецептом японского пирога "Кастелла", что перенесет вас прямо в страну Восходящего Солнца, делится 24 Канал со ссылкой на NV Food.

Как приготовить японский бисквит "Кастелла"?

Время: 1 час

1 час Порции: 6

Ингредиенты:

– 6 яичных желтков;

– 4 яичных белка;

– 100 граммов сахара;

– 2 столовые ложки меда;

– щепотка соли;

– 90 граммов просеянной муки.

Приготовление:

Взбейте яичные желтки с сахаром, пока смесь не побелеет. Затем добавьте мед, соль, муку и хорошо перемешайте.

Взбейте яичные белки до плотной пены, а затем осторожно и понемногу добавляйте их к предыдущей смеси, поднимая ее.

Вылейте тесто в застеленную пергаментом и смазанную маслом форму и выпекайте около 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Пирог должен стать золотисто-коричневым. Зубочистка, вставлена в центр, должна выйти чистой.

Тогда переверните пирог на решетку, и осторожно снимите бумагу. Дайте ему полностью остыть перед тем, как нарезать.

Приятного аппетита!

Бисквит считается капризной выпечкой, которая часто падает или не пропекается. Поэтому, чтобы достичь идеального бисквита, следует знать несколько простых правил.