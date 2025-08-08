Однако, большинство не может "подружиться" с бисквитом: часто он опадает или получается забитым. Чтобы разобраться в причинах, 24 Канал обратился к опытной кондитерше Юлии Кот, которая рассказала, почему бисквит не удается, а еще поделилась собственным проверенным рецептом.
Почему бисквит не поднялся?
По словам Юлии, это очень распространенная проблема, и существует несколько важных причин такого печального результата:
- плохо взбитые или перебитые яйца – бисквит держится на воздухе, который вбивается в яичную массу;
- холодные ингредиенты – например, холодные яйца взбиваются хуже, тогда пена менее стабильна и в результате он достаточно "не вырастет".
- неправильное добавление муки – добавили все сразу и долго перемешивали. Важно добавлять муку частями и перемешивать легкими движениями снизу вверх, не миксером.
- плохо разогретая духовка – сначала разогревайте духовку до нужной температуры, а потом уже ставьте тесто выпекаться.
Избегая этих распространенных ошибок, хозяйки могут быть уверены, что их бисквиты получатся идеальными, и похожими на те, что изготавливают в профессиональных кондитерских.
Чтобы помочь домашним пекарям испечь идеальный бисквит, кондитерша поделилась собственным рецептом.
Ванильный бисквит, который получится у всех
- Время: 1 час 20 минут
- Порции: 6
Ингредиенты (форма 18 сантиметров):
– 200 граммов яиц;
– 200 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 150 граммов муки;
– 50 граммов кукурузного крахмала.
Приготовление:
- К яйцам добавьте сахар и ванильный сахар, взбейте до пышной массы, которая будет тянуться "лентой" – это ориентировочно 10 – 15 минут стационарным миксером.
- Если взбиваете ручным, то лучше разделить белки и желтки, и взбивать отдельно. К желткам добавьте часть сахара, взбейте до осветления и полного растворения сахара. Тогда взбейте белки.
- Когда появится пена, добавьте другую часть сахара и продолжайте взбивать до устойчивых пиков. Тогда к желткам постепенно добавьте белки и осторожно объедините лопаткой.
- Теперь частями всыпьте муку и перемешайте лопаткой снизу вверх.
- Вылейте тесто в форму и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 40 – 45 минут, но ориентируйтесь на свою духовку – выпекайте до сухой шпажки.
- Остудите бисквит в форме примерно 10 минут, а тогда еще на решетке. Заверните полностью охлажденный бисквит в пленку и поставьте в холодильнык минимум на 6 часов.
Готово!
