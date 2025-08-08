Однако, большинство не может "подружиться" с бисквитом: часто он опадает или получается забитым. Чтобы разобраться в причинах, 24 Канал обратился к опытной кондитерше Юлии Кот, которая рассказала, почему бисквит не удается, а еще поделилась собственным проверенным рецептом.

Почему бисквит не поднялся?

По словам Юлии, это очень распространенная проблема, и существует несколько важных причин такого печального результата:

плохо взбитые или перебитые яйца – бисквит держится на воздухе, который вбивается в яичную массу;



– бисквит держится на воздухе, который вбивается в яичную массу; холодные ингредиенты – например, холодные яйца взбиваются хуже, тогда пена менее стабильна и в результате он достаточно "не вырастет".



– например, холодные яйца взбиваются хуже, тогда пена менее стабильна и в результате он достаточно "не вырастет". неправильное добавление муки – добавили все сразу и долго перемешивали. Важно добавлять муку частями и перемешивать легкими движениями снизу вверх, не миксером.



– добавили все сразу и долго перемешивали. Важно добавлять муку частями и перемешивать легкими движениями снизу вверх, не миксером. плохо разогретая духовка – сначала разогревайте духовку до нужной температуры, а потом уже ставьте тесто выпекаться.

Избегая этих распространенных ошибок, хозяйки могут быть уверены, что их бисквиты получатся идеальными, и похожими на те, что изготавливают в профессиональных кондитерских.

Чтобы помочь домашним пекарям испечь идеальный бисквит, кондитерша поделилась собственным рецептом.

Ванильный бисквит, который получится у всех

Время: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Порции: 6

Ингредиенты (форма 18 сантиметров):

– 200 граммов яиц;

– 200 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 150 граммов муки;

– 50 граммов кукурузного крахмала.

Приготовление:

К яйцам добавьте сахар и ванильный сахар, взбейте до пышной массы, которая будет тянуться "лентой" – это ориентировочно 10 – 15 минут стационарным миксером.

Если взбиваете ручным, то лучше разделить белки и желтки, и взбивать отдельно. К желткам добавьте часть сахара, взбейте до осветления и полного растворения сахара. Тогда взбейте белки.

Когда появится пена, добавьте другую часть сахара и продолжайте взбивать до устойчивых пиков. Тогда к желткам постепенно добавьте белки и осторожно объедините лопаткой.

Теперь частями всыпьте муку и перемешайте лопаткой снизу вверх.

Вылейте тесто в форму и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 40 – 45 минут, но ориентируйтесь на свою духовку – выпекайте до сухой шпажки.

Остудите бисквит в форме примерно 10 минут, а тогда еще на решетке. Заверните полностью охлажденный бисквит в пленку и поставьте в холодильнык минимум на 6 часов.

Готово!

