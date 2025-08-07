Десерт не только вкусный, но и очень простой в приготовлении. Как сделать пирожное "Картофель" дома, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Линия.Инфо.

Читайте также Вкусно, нежно и без вреда для фигуры: готовим ягодную панакоту без сахара

Как приготовить пирожное "Картофель"?

Время: 25 минут

25 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 400 граммов песочного печенья;

– 150 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 2 столовые ложки какао-порошка;

– 150 миллилитров сгущенного молока;

– 100 граммов орехов (грецкие или фундук);

– 1 пакетик ванильного сахара.

Приготовление:

Измельчите песочное печенье до состояния крошки. Можно использовать блендер или положить печенье в пакет и раскатать скалкой.

В глубокой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром до кремообразного состояния. Добавьте какао-порошок и сгущенное молоко, хорошо перемешайте до однородной массы.

В полученную массу постепенно добавьте крошку печенья и замесите густую массу.

Руками сформируйте из теста небольшие овальные пирожные, напоминающие по форме картофель. Обваляйте каждое пирожное в измельченных орехах для дополнительного вкуса и красоты.

Выложите пирожные на тарелку и поставьте в холодильник минимум на 1 час для застывания. По желанию можете полить их шоколадом.

Готово!

Понравился рецепт? Тогда сделайте и эту творожную запеканку без муки.