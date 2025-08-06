А еще это лучший вариант завтрака или сытного перекуса. Рецептом нежной творожной запеканки без муки делится 24 Канал со ссылкой на News24.

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Как приготовить творожную запеканку без муки?

  • Время: 1 час
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 0,5 килограмма творога;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки манной крупы;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– ванильный сахар по желанию.

Приготовление:

  1. Перетрите творог или перебейте в блендере вместе с другими ингредиентами. Масса должна получиться однородная.
  2. В форму для выпекания с диаметром 18 сантиметров переложите массу и отправьте в духовку выпекаться при 180 градусов на 45 – 50 минут.
  3. Готовую запеканку по желанию присыпьте сахарной пудрой и украсьте сезонными ягодами.

Приятного аппетита!

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