А еще это лучший вариант завтрака или сытного перекуса. Рецептом нежной творожной запеканки без муки делится 24 Канал со ссылкой на News24.

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Как приготовить творожную запеканку без муки?

Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 0,5 килограмма творога;

– 3 столовые ложки сметаны;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки манной крупы;

– 2 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– ванильный сахар по желанию.

Приготовление:

Перетрите творог или перебейте в блендере вместе с другими ингредиентами. Масса должна получиться однородная.

В форму для выпекания с диаметром 18 сантиметров переложите массу и отправьте в духовку выпекаться при 180 градусов на 45 – 50 минут.

Готовую запеканку по желанию присыпьте сахарной пудрой и украсьте сезонными ягодами.

Приятного аппетита!

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