А еще это лучший вариант завтрака или сытного перекуса. Рецептом нежной творожной запеканки без муки делится 24 Канал со ссылкой на News24.
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Как приготовить творожную запеканку без муки?
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 0,5 килограмма творога;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки манной крупы;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– ванильный сахар по желанию.
Приготовление:
- Перетрите творог или перебейте в блендере вместе с другими ингредиентами. Масса должна получиться однородная.
- В форму для выпекания с диаметром 18 сантиметров переложите массу и отправьте в духовку выпекаться при 180 градусов на 45 – 50 минут.
- Готовую запеканку по желанию присыпьте сахарной пудрой и украсьте сезонными ягодами.
Приятного аппетита!
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