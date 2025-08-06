А ще це найкращий варіант сніданку або ситного перекусу. Рецептом ніжної сирної запіканки без борошна ділиться 24 Канал з посиланням на News24.
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Як приготувати сирну запіканку без борошна?
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 0,5 кілограма кисломолочного сиру;
– 3 столові ложки сметани;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки манної крупи;
– 2 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– ванільний цукор за бажанням.
Приготування:
- Перетріть сир або перебийте в блендері разом з іншими інгредієнтами. Маса має вийти однорідна.
- У форму для випікання з діаметром 18 сантиметрів перекладіть масу та відправте у духовку випікатись при 180 градусів на 45 – 50 хвилин.
- Готову запіканку за бажанням присипте цукровою пудрою та прикрасьте сезонними ягодами.
Смачного!
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