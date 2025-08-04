Ці ласощі мають ніжну кремову текстуру, яка не залишить байдужими навіть найвибагливіших гурманів. До того ж надзвичайно прості у приготуванні. 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться рецептом малинової панакоти.
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Як приготувати панакоту без цукру?
- Час: 25 хвилин (2 – 3 години на застигання)
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 1 склянка вершків 33%;
– 400 грамів маскарпоне;
– 15 грамів желатину;
– 200 мілілітрів води;
– 300 грамів малини;
– дрібка ваніліну.
Приготування:
- Якщо малина заморожена, то розморозьте її за кімнатної температури. Подрібніть у блендері. Якщо ягоди кислі, додайте до смаку замінник цукру.
- Желатин залийте холодною кип'яченою водою і приберіть на 15 хвилин.
- Змішайте вершки, маскарпоне, ванілін та желатин. Проваріть масу на середньому вогні кілька хвилин, не допускаючи сильного кипіння.
- На дно підготовлених місткостей викладіть спочатку малинове пюре, а зверху акуратно залийте вершковою частиною десерту.
- Приберіть панакоту в холодильник застигнути на 2 – 3 години й можете насолоджуватися.
Смачного!
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