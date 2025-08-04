Ці ласощі мають ніжну кремову текстуру, яка не залишить байдужими навіть найвибагливіших гурманів. До того ж надзвичайно прості у приготуванні. 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться рецептом малинової панакоти.

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Як приготувати панакоту без цукру?

  • Час: 25 хвилин (2 – 3 години на застигання)
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:
– 1 склянка вершків 33%;
– 400 грамів маскарпоне;
– 15 грамів желатину;
– 200 мілілітрів води;
– 300 грамів малини;
– дрібка ваніліну.

Приготування:

  1. Якщо малина заморожена, то розморозьте її за кімнатної температури. Подрібніть у блендері. Якщо ягоди кислі, додайте до смаку замінник цукру.
  2. Желатин залийте холодною кип'яченою водою і приберіть на 15 хвилин.
  3. Змішайте вершки, маскарпоне, ванілін та желатин. Проваріть масу на середньому вогні кілька хвилин, не допускаючи сильного кипіння.
  4. На дно підготовлених місткостей викладіть спочатку малинове пюре, а зверху акуратно залийте вершковою частиною десерту.
  5. Приберіть панакоту в холодильник застигнути на 2 – 3 години й можете насолоджуватися.

Смачного!

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