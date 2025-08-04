Это лакомство имеет нежную кремовую текстуру, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных гурманов. К тому же чрезвычайно просты в приготовлении. 24 Канал со ссылкой на Storinka делится рецептом малиновой панакоты.
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Как приготовить панакоту без сахара?
- Время: 25 минут (2 – 3 часа на застывание)
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 1 стакан сливок 33%;
– 400 граммов маскарпоне;
– 15 граммов желатина;
– 200 миллилитров воды;
– 300 граммов малины;
– щепотка ванилина.
Приготовление:
- Если малина замороженная, то разморозьте ее при комнатной температуре. Измельчите в блендере. Если ягоды кислые, добавьте по вкусу заменитель сахара.
- Желатин залейте холодной кипяченой водой и уберите на 15 минут.
- Смешайте сливки, маскарпоне, ванилин и желатин. Проварите массу на среднем огне несколько минут, не допуская сильного кипения.
- На дно подготовленных емкостей выложите сначала малиновое пюре, а сверху аккуратно залейте сливочной частью десерта.
- Уберите панакоту в холодильник застыть на 2 – 3 часа и можете наслаждаться.
Приятного аппетита!
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