Поэтому 24 Канал со ссылкой на фудблогера Алекса Миля предлагает рецепт воздушных домашних пирожков с маковой начинкой. После приготовления дом будет иметь сказочный аромат!
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Как испечь пирожки с маком?
- Время: примерно 3 часа
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты для теста:
– 200 граммов теплого молока;
– 25 граммов живых дрожжей;
– 130 граммов сахара;
– 600 граммов муки;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 100 граммов сливочного масла;
– 2 яйца.
Для начинки:
– 600 граммов маковой начинки;
– 1 яйцо.
Приготовление:
- Для опары в теплое молоко добавьте ложку сахара от общего количества и живые дрожжи. Добавьте 6 столовых ложек муки от общего количества и размешайте венчиком.
- Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 20 минут.
- Для теста разбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, растопленное масло и размешайте. Влейте опару и соедините венчиком до однородности. Добавьте треть просеянной муки и замешайте тесто ложкой.
- Досыпьте остальную муку и руками или в тестомесе замешайте не менее 5 – 7 минут. Тесто должно быть мягкое и не липнуть. Если липнет, добавьте еще немного муки, 30 – 50 граммов.
- После замешивания смажьте тарелку маслом. Выложите тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 60 минут.
- Достаньте, хорошо примните руками и еще на 30 минут поставьте в теплое место.
- Тогда достаньте его и разделите на 2 равные части. Раскатайте тесто в прямоугольник. Выложите 300 граммов маковой начинки.
- Размажьте по тесту начинку, оставив 2 – 3 сантиметра с нижнего края, чтобы им было удобно залепить тесто. Нарежьте каждый рулет на 5 – 6 кусков. Выложите на пергамент, накройте полотенцем и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.
- После этого смажьте верхушки взбитым яйцом. Отправьте в духовку на 20 – 25 минут при температуре 180 градусов. После выпекания накройте пирожки полотенцем и дайте им остыть.
Приятного аппетита!
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