Их можно приготовить всего за 7 минут без духовки и сложного теста. Рецептом ленивых эклеров делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Алекса Миля.

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Как приготовить ленивые пирожные-эклеры?

  • Время: 7 минут
  • Порции: 8

Ингредиенты:
– 16 штук печенья савоярди;
– 200 миллилитров жирных сливок;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 250 граммов маскарпоне;
– молоко;
– кокосовая стружка;
– ягоды для украшения.

Пошаговый рецепт ленивых эклеров: смотрите видео

Приготовление:

  1. Для крема взбейте маскарпоне с пудрой и жирными сливками – примерно 1,5 минуты на средних оборотах.
  2. Выложите печенье и нанесите на него крем. Сверху второе печенье и слегка прижмите их.
  3. Очень легко смочите в молоке и обваляйте в кокосовой стружке.
  4. Выложите пирожные боком, нанесите сверху крем и украсьте свежими ягодами.

Готово!

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