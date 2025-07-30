Их можно приготовить всего за 7 минут без духовки и сложного теста. Рецептом ленивых эклеров делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Алекса Миля.

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Как приготовить ленивые пирожные-эклеры?

Время: 7 минут

7 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 16 штук печенья савоярди;

– 200 миллилитров жирных сливок;

– 50 граммов сахарной пудры;

– 250 граммов маскарпоне;

– молоко;

– кокосовая стружка;

– ягоды для украшения.

Пошаговый рецепт ленивых эклеров: смотрите видео

Приготовление:

Для крема взбейте маскарпоне с пудрой и жирными сливками – примерно 1,5 минуты на средних оборотах.

Выложите печенье и нанесите на него крем. Сверху второе печенье и слегка прижмите их.

Очень легко смочите в молоке и обваляйте в кокосовой стружке.

Выложите пирожные боком, нанесите сверху крем и украсьте свежими ягодами.

Готово!

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