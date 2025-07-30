Их можно приготовить всего за 7 минут без духовки и сложного теста. Рецептом ленивых эклеров делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Алекса Миля.
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Как приготовить ленивые пирожные-эклеры?
- Время: 7 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 16 штук печенья савоярди;
– 200 миллилитров жирных сливок;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 250 граммов маскарпоне;
– молоко;
– кокосовая стружка;
– ягоды для украшения.
Пошаговый рецепт ленивых эклеров: смотрите видео
Приготовление:
- Для крема взбейте маскарпоне с пудрой и жирными сливками – примерно 1,5 минуты на средних оборотах.
- Выложите печенье и нанесите на него крем. Сверху второе печенье и слегка прижмите их.
- Очень легко смочите в молоке и обваляйте в кокосовой стружке.
- Выложите пирожные боком, нанесите сверху крем и украсьте свежими ягодами.
Готово!
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