Їх можна приготувати всього за 7 хвилин без духовки та складного тіста. Рецептом лінивих еклерів ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогера Алекса Міля.
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Як приготувати ліниві тістечка-еклери?
- Час: 7 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 16 штук печива савоярді;
– 200 мілілітрів жирних вершків;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 250 грамів маскарпоне;
– молоко;
– кокосова стружка;
– ягоди для прикраси.
Покроковий рецепт лінивих еклерів: дивіться відео
Приготування:
- Для крему збийте маскарпоне із пудрою та жирними вершками – приблизно 1,5 хвилини на середніх оборотах.
- Викладіть печиво і нанесіть на нього крем. Зверху друге печиво та злегка притисніть їх.
- Дуже легко змочіть у молоці та обваляйте у кокосовій стружці.
- Викладіть тістечка боком, нанесіть зверху крем та прикрасьте свіжими ягодами.
Готово!
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