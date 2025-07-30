Їх можна приготувати всього за 7 хвилин без духовки та складного тіста. Рецептом лінивих еклерів ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогера Алекса Міля.

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Як приготувати ліниві тістечка-еклери?

Час: 7 хвилин

7 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 16 штук печива савоярді;

– 200 мілілітрів жирних вершків;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 250 грамів маскарпоне;

– молоко;

– кокосова стружка;

– ягоди для прикраси.

Покроковий рецепт лінивих еклерів: дивіться відео

Приготування:

Для крему збийте маскарпоне із пудрою та жирними вершками – приблизно 1,5 хвилини на середніх оборотах.

Викладіть печиво і нанесіть на нього крем. Зверху друге печиво та злегка притисніть їх.

Дуже легко змочіть у молоці та обваляйте у кокосовій стружці.

Викладіть тістечка боком, нанесіть зверху крем та прикрасьте свіжими ягодами.

Готово!

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