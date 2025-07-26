Оно готовится за считанные минуты и из простых ингредиентов, а в конце – присыпается сахарной пудрой. Рецептом хрустящего песочного печенья делится 24 Канал со ссылкой на News24.

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Как испечь вкусное песочное печенье?

Время: 50 минут

50 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла;

– 1,5 чайной ложки сахара;

– щепотка соли;

– 200 граммов воды;

– 2 яйца;

– 150 граммов муки.

Приготовление:

Смешайте мягкое масло с сахаром, солью и водой в кастрюле с толстым дном.

Отправьте на огонь, постоянно помешивая, растопите, но не кипятите. Добавьте муку и варите на сильном огне, пока масса не загустеет. Из кастрюли переложите в миску.

Добавьте яйца по очереди и замешайте миксером. Переложите тесто в кондитерский мешок.

Стандартный противень от духовки застелите пергаментом и выложите массу через кондитерский мешок. Выпекайте при 190 градусах 35 минут.

Посыпьте сахарной пудрой и пробуйте к чаю или кофе.

Готово!

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