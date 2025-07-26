Оно готовится за считанные минуты и из простых ингредиентов, а в конце – присыпается сахарной пудрой. Рецептом хрустящего песочного печенья делится 24 Канал со ссылкой на News24.
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Как испечь вкусное песочное печенье?
- Время: 50 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 100 граммов сливочного масла;
– 1,5 чайной ложки сахара;
– щепотка соли;
– 200 граммов воды;
– 2 яйца;
– 150 граммов муки.
Приготовление:
- Смешайте мягкое масло с сахаром, солью и водой в кастрюле с толстым дном.
- Отправьте на огонь, постоянно помешивая, растопите, но не кипятите. Добавьте муку и варите на сильном огне, пока масса не загустеет. Из кастрюли переложите в миску.
- Добавьте яйца по очереди и замешайте миксером. Переложите тесто в кондитерский мешок.
- Стандартный противень от духовки застелите пергаментом и выложите массу через кондитерский мешок. Выпекайте при 190 градусах 35 минут.
- Посыпьте сахарной пудрой и пробуйте к чаю или кофе.
Готово!
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