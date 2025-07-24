Он особенно понравится тем, кто начинает следить за своей фигурой. 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @polli_cooking делится рецептом очень вкусной запеченной овсянки с бананом и какао.
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Как приготовить полезный шоколадный пирог из овсянки?
- Время: 30 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 1 банан;
– 1 яйцо;
– 100 миллилитров молока;
– 30 граммов какао;
– 50 граммов овсянки;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
– сахар – по желанию;
– шоколад и орехи – по желанию.
Пошаговый рецепт приготовления десерта: смотрите видео
Приготовление:
- Перебейте все ингредиенты в чаше блендера до однородности.
- Перелейте массу в форму для запекания. Сверху посыпьте орешками и шоколадом.
- Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут.
Готово!
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