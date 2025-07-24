Он особенно понравится тем, кто начинает следить за своей фигурой. 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @polli_cooking делится рецептом очень вкусной запеченной овсянки с бананом и какао.

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Как приготовить полезный шоколадный пирог из овсянки?

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 1 банан;

– 1 яйцо;

– 100 миллилитров молока;

– 30 граммов какао;

– 50 граммов овсянки;

– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;

– сахар – по желанию;

– шоколад и орехи – по желанию.

Пошаговый рецепт приготовления десерта: смотрите видео

Приготовление:

Перебейте все ингредиенты в чаше блендера до однородности.

Перелейте массу в форму для запекания. Сверху посыпьте орешками и шоколадом.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут.

Готово!

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