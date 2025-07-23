Этот рецепт для тех, кто ищет сладкое удовольствие без чувства вины насчет лишних калорий. Как приготовить шоколадный мусс из 3 ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Линия.Инфо.

Читайте также От него просто сносит крышу: невероятный рулет "Сникерс", который удастся у всех

Как приготовить шоколадный мусс дома?

Время: 15 минут (30 минут на охлаждение)

15 минут (30 минут на охлаждение) Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 миллилитров сливок 30-33%;

– 3 столовые ложки какао-порошка;

– 2 – 3 столовые ложки меда.

Приготовление:

Взбейте холодные сливки миксером до образования устойчивых пиков.

Осторожно добавьте какао-порошок и подсластитель, аккуратно перемешайте лопаткой до однородной шоколадной массы.

Разложите мусс по порционным стаканам или креманкам. Поместите в холодильник на 30 минут для охлаждения и загустения.

Готово!

Понравился рецепт? Тогда сделайте и вкусное и хрустящее кокосовое печенье за 20 минут.