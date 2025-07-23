Цей рецепт для тих, хто шукає солодке задоволення без почуття провини щодо зайвих калорій. Як приготувати шоколадний мус з 3 інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на Лінія.Інфо.

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    Як приготувати шоколадний мус вдома?

    • Час: 15 хвилин (30 хвилин на охолодження)
    • Порції: 4

    Інгредієнти:
    – 200 мілілітрів вершків 30-33%;
    – 3 столові ложки какао-порошку;
    – 2 – 3 столові ложки меду.

    Приготування:

    1. Збийте холодні вершки міксером до утворення стійких піків.
    2. Обережно додайте какао-порошок і підсолоджувач, акуратно перемішайте лопаткою до однорідної шоколадної маси.
    3. Розкладіть мус по порційних склянках або креманках. Помістіть у холодильник на 30 хвилин для охолодження і загустіння.

    Готово!

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