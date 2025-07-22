Воно виходить на смак, як магазинне, але натуральне. Рецептом смачного та корисного кокосового печива ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press.

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Як спекти смачне і корисне кокосове печиво?

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 8 – 10

Інгредієнти:
– 300 грамів кокосової стружки;
– 3 яйця;
– 150 – 200 грамів цукру;
– ванільний цукор – за бажанням.

Приготування:

  1. В посудині змішайте яйця з цукром, додайте кокосову стружку й за бажанням ванільний цукор. Ретельно все перемішайте.
  2. Після цього зробіть із маси невеликі кульки. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом.
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів й випікайте кульки протягом 15 – 20 хвилин.

Печиво готове!

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