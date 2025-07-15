Цей смачний десерт не потребує ні особливих умінь, ні наявності духовки. Рецептом домашніх глазурованих сирків ділиться 24 Канал з посиланням на News24.
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Як зробити глазуровані сирки вдома?
- Час: 25 хвилин (2 години на застигання)
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 50 грамів шоколаду;
– 1 столова ложка сметани;
– 2 столові ложки цукру;
– 100 грамів кураги, родзинок або фініків;
– 1 столова ложка ванільного цукру.
Приготування:
- Розітріть до однорідної маси сир зі сметаною, цукром і ваніллю. Курагу замочіть у теплій воді на 10 хвилин, щоб розм'якла, і перекрутіть на м'ясорубці.
- Шоколад натріть на дрібній тертці.
- Тепер сформуйте кульки. Для цього руки змочіть водою, викладіть на долоню 1 столову ложку сирної маси, розплескайте її. На середину покладіть 0,5 чайної ложки кураги та зліпіть кульку.
- Обваляйте в шоколаді й покладіть в холодильник для застигання. Через 1 – 2 години глазуровані сирки можна куштувати.
Смачного!
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