Этот вкусный десерт не требует ни особых умений, ни наличия духовки. Рецептом домашних глазированных сырков делится 24 Канал со ссылкой на News24.
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Как сделать глазированные сырки дома?
- Время: 25 минут (2 часа на застывание)
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 200 граммов творога;
– 50 граммов шоколада;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 2 столовые ложки сахара;
– 100 граммов кураги, изюма или фиников;
– 1 столовая ложка ванильного сахара.
Приготовление:
- Разотрите до однородной массы творог со сметаной, сахаром и ванилью. Курагу замочите в теплой воде на 10 минут, чтобы размякла, и перекрутите на мясорубке.
- Шоколад натрите на мелкой терке.
- Теперь сформируйте шарики. Для этого руки смочите водой, выложите на ладонь 1 столовую ложку творожной массы, расплющите ее. На середину положите 0,5 чайной ложки кураги и слепите шарик.
- Обваляйте в шоколаде и положите в холодильник для застывания. Через 1 – 2 часа глазированные сырки можно пробовать.
Приятного аппетита!
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