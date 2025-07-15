Этот вкусный десерт не требует ни особых умений, ни наличия духовки. Рецептом домашних глазированных сырков делится 24 Канал со ссылкой на News24.

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Как сделать глазированные сырки дома?

Время: 25 минут (2 часа на застывание)

25 минут (2 часа на застывание) Порции: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов творога;

– 50 граммов шоколада;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 2 столовые ложки сахара;

– 100 граммов кураги, изюма или фиников;

– 1 столовая ложка ванильного сахара.

Приготовление:

Разотрите до однородной массы творог со сметаной, сахаром и ванилью. Курагу замочите в теплой воде на 10 минут, чтобы размякла, и перекрутите на мясорубке.

Шоколад натрите на мелкой терке.

Теперь сформируйте шарики. Для этого руки смочите водой, выложите на ладонь 1 столовую ложку творожной массы, расплющите ее. На середину положите 0,5 чайной ложки кураги и слепите шарик.

Обваляйте в шоколаде и положите в холодильник для застывания. Через 1 – 2 часа глазированные сырки можно пробовать.

Приятного аппетита!

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