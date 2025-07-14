Этот простой в приготовлении десерт требует минимум времени и усилий, что делает его идеальным выбором для занятых хозяек. 24 Канал со ссылкой на Instagram @cook_julija_simonchuk делится рецептом "Птичьего молока" без выпечки и теста.

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Как приготовить летний десерт "Птичье молоко"?

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 800 граммов сметаны;

– 220 граммов сахарной пудры;

– 30 граммов желатина;

– 300 миллилитров воды;

– 40 граммов какао.

Как приготовить летний десерт "Птичье молоко": смотрите видео

Приготовление:

Для сметанного слоя 15 граммов желатина залейте 150 миллилитрами воды и оставьте набухать.

К 400 граммам сметаны добавьте 100 граммов сахарной пудры, перемешайте. Набухший желатин растопите, остудите и добавьте к сметане, перемешайте. Разлейте в формы и дайте остыть.

Остальные 15 граммов желатина залейте водой, оставшейся, дайте набухнуть. К оставшимся 400 граммам сметаны добавьте 120 грамм сахарной пудры и какао, перемешайте и добавьте желатин – разбухший, растопленный, холодный.

Перемешайте и залейте поверх сметанного слоя. Дайте остыть и смакуйте.

Приятного аппетита!

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