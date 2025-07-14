Цей простий у приготуванні десерт вимагає мінімум часу та зусиль, що робить його ідеальним вибором для зайнятих господинь. 24 Канал з посиланням на Instagram @cook_julija_simonchuk ділиться рецептом "Пташиного молока" без випікання і тіста.
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Як приготувати літній десерт "Пташине молоко"?
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 800 грамів сметани;
– 220 грамів цукрової пудри;
– 30 грамів желатину;
– 300 мілілітрів води;
– 40 грамів какао.
Як приготувати літній десерт "Пташине молоко": дивіться відео
Приготування:
- Для сметанного шару 15 грамів желатину залийте 150 мілілітрами води і залиште набухати.
- До 400 грамів сметани додайте 100 грамів цукрової пудри, перемішайте. Набухлий желатин розтопіть, остудіть і додайте до сметани, перемішайте. Розлийте у форми й дайте охолонути.
- Решту 15 грамів желатину залийте водою, що залишилася, дайте набухнути. До решти 400 грамів сметани додайте 120 грамів цукрової пудри і какао, перемішайте і додайте желатин – розбухнутий, розтоплений, холодний.
- Перемішайте і залийте поверх сметанного шару. Дайте охолонути і смакуйте.
Смачного!
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