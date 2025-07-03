У десерті гармонійно поєднуються солодкий бісквіт і легка кислинка стиглих фруктів. Рецептом шарлотки з абрикосами ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Шарлотка з абрикосами
- Час: 40 хвилин
- Порції: 5
Інгредієнти:
– 1 склянка борошна;
– 4 яйця;
– 0,7 склянки цукру;
– 12 абрикос.
Приготування:
- Помийте абрикоси, обсушіть, розріжте навпіл та видаліть кісточки.
- Розігрійте духовку до 190 градусів. Підготуйте форму і застеліть її пергаментом.
- Розбийте яйця в посудину і збийте міксером 3 хвилини. Поступово додайте цукор і збивайте міксером ще 10 хвилин, поки маса не побіліє й не стане пишною. Додайте борошно і перемішайте лопаткою до однорідності.
- Перелийте тісто у форму. Викладіть зверху абрикоси, злегка втисніть їх у тісто. Випікайте 20 – 25 хвилин до золотистої скоринки. Зверху можете присипати шарлотку цукровою пудрою.
Готово!
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